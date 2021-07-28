Sivas Belediyespor, Oğuzhan Bozkurt'u transfer etti
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Sivas Belediyespor, Oğuzhan Bozkurt'u transfer etti

Sivas Belediyespor, Oğuzhan Bozkurt'u transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor, genç santrfor Oğuzhan Bozkurt ile 2 yıllığına anlaştı.

Sivas Belediyespor, genç santrfor Oğuzhan Bozkurt ile 2 yıllığına anlaştı.

Yeni sezon için güçlü bir takım kurmayı hedefleyen TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, santrfor Oğuzhan Bozkurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1996 doğumlu olan sporcu daha önce Yalovaspor, Osmaniyespor gibi 3. Lig takımlarında forma giydi.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Sivas Belediyespor As Başkanı Fatih Arkan ve futbolcu Oğuzhan Bozkurt katıldı. Bozkurt, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Oğuzhan Bozkurt'u transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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