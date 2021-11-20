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Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

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Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 14. hafta maçında yarın Niğde Anadolu FK takımını ağırlayacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 14. hafta maçında yarın Niğde Anadolu FK takımını ağırlayacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan idman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlılar daha sonra açma germe yaptı. İdmanın son bölümünde ise Niğde maçının taktiği çalışıldı.

Yeşil-beyazlı ekip antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Niğde Anadolu FK arasındaki müsabakada yarın saat 13.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

Sivas Belediyespor, Niğde maçına hazır

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