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Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

23.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:15
Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor

2. Lig kırmızı grup takımlarından Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Yapılan idman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı.


Sivas Belediyespor bugün yapacağı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


Öte yandan Kahramanmaraşspor ile Sivas Belediyespor 26 Ocak Pazar günü 12 Şubat Stadyumunda karşılaşacak. Maç saat 13.00'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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