Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı
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Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı

Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında sahasında karşılaşacağı Mamak FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında sahasında karşılaşacağı Mamak FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı takım, idmana koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan Sivas Belediyespor, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, Mamak FK takımı maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı
Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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