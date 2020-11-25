Sivas Belediyespor maçının ardından (TEKRAR)
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Sivas Belediyespor maçının ardından (TEKRAR)

25.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:24
Sivas Belediyespor maçının ardından (TEKRAR)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçla ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi maçla ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyet için çıkacağız" dedi.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek 5'inci tura çıktı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maça iyi motive olduk. Karşımızda iyi bir rakip vardı. İlk yarıda rakibimiz 1-2 pozisyon yakaladı. İlk yarının sonunda attığımız golle kilidi açtık. ikinci yarı birkaç pozisyonu değerlendirdik ve kazandık" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"Tecrübeli teknik adam, derbiyle ilgili ise "Derbi maçları her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş da biz de maçlarımızı kazandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyet için çıkacağız" açıklamalarında bulundu.İBRAHİM YİĞİT: FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Yiğit ise karşılaşma sonrası, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Maça güzel bir şekilde hazırlandık. Genç bir kadromuz var, oyuncularım iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye de şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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