Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
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Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor

Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, Pazar günü Turgutluspor ile oynayacakları maçı yenip, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, Pazar günü Turgutluspor ile oynayacakları maçı yenip, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında sahasında Turgutluspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı kulüpte teknik direktör Özer Karadaş, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Karadaş, Turgutluspor ile oynanacak olan maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "İnşallah kazasız, belasız bir sezon geçiririz ve Sivas'ı da en iyi şekilde temsil ederiz. Turgutlu maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni bir takımız ve ekibime de güveniyorum. Sivas'a ve Sivaslılara güzel bir maç hediye etmek istiyoruz. Yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz biz. Sporcularımız gayet iyi. Bütçemize göre transferler yaptık. Sporcuları önceden de takip ediyorduk zaten. Bütçemize uygun, maliyetsiz ama ileriye dönük yetenekli oyuncuları kadromuza kattık. Sistem ve sporcuların birbirine uyumu bizim için çok önemli. Bu hazırlık sürecini en iyi geçtiğimizi 4 tane yaptığımız hazırlık maçı ile ispat ettiler. Pazar günü Turgutlu maçından iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Tecrübemizi konuşturacağız"

Bu sene ligin çok zor geçeceğini vurgulayan Karadaş, "Bu sene lig çok zor olacak ama Sivas Belediyespor bu ligin çok tecrübeli takımı. Bir şekilde tecrübemizi de konuşturacağız. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Herkesin bir iddiası varsa bizim de bir iddiamız var. Kadromuza genç, dinamik diri futbolcular kattık. Bunların içerisinde tecrübeli olanlar da var. Taraftarımızdan sabırlı olmalarını istiyorum. Yeni bir takımız ve zamanla çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum bu ekibin. Hak edenin kazanacağı bir sezon olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - SİVAS

Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor
Sivas Belediyespor, lige iyi başlangıç yapmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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