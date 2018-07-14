Sivas Belediyespor Kulübünden Stso'ya Ziyaret

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanlığına seçilen Mustafa Eken'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eken ile bir süre sohbet eden Karaman, STSO'nun şehrin sanayisine açılan bir kapı olduğunu belirterek, Eken'e yeni görevinde başarılar diledi.

Eken ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, bir süre yöneticiliğini yaptığı Sivas Belediyespor Kulübünün bir çok başarılara imza attığını vurguladı. Sivas Belediyespor'un daha güzel başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu aktaran Eken, "Sivas Belediyespor bizleri gururlandırmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak Sivas Belediyespor'a her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret anısına Kulüp Başkanı Hasan Karaman, Başkan Eken'e isminin yazılı olduğu 58 numaralı Sivas Belediyespor formasını hediye etti.

Ziyarette kulüp yönetim kurulu üyeleri Taner Karabal, Osman Yılmaz ve Adil Darıcık da hazır bulundu.