Sivas Belediyespor, Kırklareli maçına hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas Belediyespor, Kırklareli maçına hazır

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig 2020-2021 sezonu kırmızı grubun ilk hafta maçında pazar günü deplasmanda Kırklarelispor'a konuk olacak.

Sivas Belediyespor, Kırklareli maçına hazır
18.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:49

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig 2020-2021 sezonu kırmızı grubun ilk hafta maçında pazar günü deplasmanda Kırklarelispor'a konuk olacak. Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig'de yeni sezona pazar günü oynayacağı Kırklarelispor maçı ile merhaba diyecek Sivas Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip yarın hava yolu ile Kırklareli'ne giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Kırklarelispor ile Sivas Belediyespor, arasında 20 Eylül 2020 Pazar günü oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak. Kırklareli Atatürk Stadyumundaki karşılaşmayı Aydın bölgesi hakemlerinden Eren Özyemişçioğlu yönetecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Cimilli İbo Demet Akalın
Spor Tisserand Metin Oktay Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Belediyespor, Kırklareli maçına hazır - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 19:05:38. #1.15#
title