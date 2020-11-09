Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır
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Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır

09.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:23
Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı grubun 9. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı grubun 9. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından açma-germe ve top çalışması yapan yeşil-beyazlılar yaptığı taktik idmanı ile idmanını tamamladı.

Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, bu gece kara yolu ile Bursa'ya hareket edecek.

Karacabey Belediyespor ile Sivas Belediyespor karşılaşması 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 13.00'de Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemi Levent Buğra Vartemel yönetecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır
Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır
Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır
Sivas Belediyespor, Karacabey maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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