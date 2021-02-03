Sivas Belediyespor, Karabükspor'dan Tuğrul Yavaşçı'yı transfer etti
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Sivas Belediyespor, Karabükspor'dan Tuğrul Yavaşçı'yı transfer etti

03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:40
Sivas Belediyespor, Karabükspor'dan Tuğrul Yavaşçı'yı transfer etti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, ara transfer döneminin son gününde Kardemir Karabükspor'dan genç stoper Tuğrul Yavaşçı'yı 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da ara transfer döneminin son gününde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım, Kardemir Karabükspor'un stoperi Tuğrul Yavaşçı'yı transfer etti. 22 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan anlaşmaya imza attı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine bu trasferi gerçekleşmeinde büyük emeği olanSivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal katıldı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Belediyespor 2. Başkanı Taner Karabal, "Çok kaliteli genç ve gelecek vaat eden bir transfer gerçekleştirdik, kısa zamanda takımımıza adepte olup başarılı olmasını diliyorum" dedi.

"BENİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT"

Başarılı stoper Tuğrul Yavaşcıimza töreni sonrası yaptığı açıklamada; "Sivas Belediyespor benim için harika bir fırsat, hocalarım şans verdiği sürece bunu en iyi şekilde değerlendirip forma savaşından galip çıkacağıma inanıyorum takımım için bütün enerjimi yüzde yüzünü sahaya verip başarıya odaklı olacağım. Yöneticilerime ve hocalarıma bana güvenip bu formayı verdiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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