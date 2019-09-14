Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş'ı ağırlayacak
Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 3. müsabakasına çıkacak.
Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 3. müsabakasına çıkacak.
Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, bugün yapacağı idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivas Belediyespor ile Kahramanmaraşspor, ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 4 karşılaşmada Sivas Belediyespor'un rakibine karşı 2 kez üstünlüğü bulunuyor. Maraş temsilcisi de 1 kez galibiyet aldı. Geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 12 gol atıldı. 7 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 5 kez de Kahramanmaraşspor meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Yarın saat 15.30'da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Mücadelede Elazığ bölgesi hakemlerden Ahmet Turan Timuroğlu düdük çalacak - SİVAS