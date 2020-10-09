Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor ilk kez karşılaşacak

Sivas Belediyespor yarın sahasında Serik Belediyespor'u ağırlayacak.

Sivas Belediyespor yarın sahasında Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip, maça galibiyet parolası ile çıkacak.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 4. müsabakasına çıkacak. Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yarın saat 14.30'da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Malatya bölgesi hakemlerden Furkan Bakan düdük çalacak.

Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha hiç birbirlerine rakip olmazken, ilk müsabakalarını yarın oynayacaklar.

2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor 1 puanla 16. sırada yer alırken, Serik Belediye ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı