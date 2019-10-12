Sivas Belediyespor ile Etimesgut 5. randevuda
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takım, maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nda saat 14.00'de başlayacak olan Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında Konya bölgesi hakemlerinden Mustafa Aydın düdük çalacak. Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor, ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 3 karşılaşmada Sivas Belediyespor 2, Ankara temsilcisinin de 1 galibiyeti bulunuyor. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 14 gol atıldı. 10 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 4 kez de Etimesgut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Sivas Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:
2017-2018
Etimesgut Belediyespor: 1 - Sivas Belediyespor: 2
Sivas Belediyespor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0
2018-2019
Etimesgut Belediyespor: 2 - Sivas Belediyespor: 0
Sivas Belediyespor: 8 - Etimesgut Belediyespor: 1 - SİVAS