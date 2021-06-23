Sivas Belediyespor, İbrahim Yakup İnal'ı transfer etti
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Sivas Belediyespor, İbrahim Yakup İnal'ı transfer etti

Sivas Belediyespor, İbrahim Yakup İnal'ı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, Batman Petrolspor'da forma giyen İbrahim Yakup İnal'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, Batman Petrolspor'da forma giyen İbrahim Yakup İnal'ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar TFF 3. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor'un genç sağ bek oyuncusu İbrahim Yakup İnal ile 2 yıllığına sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal ve As Başkan Fatih Arkan'ın hazır bulunduğu imza töreninde, 24 yaşındaki futbolcu 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Karabal, "İbrahim Yakup İnal'a Sivas'a hoş geldin der, Sivas Belediyespor forması altında başarılar dileriz. İbrahim inşallah takımımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyespor, İbrahim Yakup İnal'ı transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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