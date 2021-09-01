Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden
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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 hentbol sezonunda Kadınlar 1. Ligi'inde mücadele edecek olan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, transfer çalışmalarında gaza bastı.

2021-2022 hentbol sezonunda Kadınlar 1. Ligi'inde mücadele edecek olan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, sol kanat ve sol oyun kurucu Burçak Danacı, Antalya Gazispor Kulübü'nden orta oyun kurucu Sena Kale, Antalya Gazispor Kulübü'nden sağ kanat oyuncusu Büşra Sadıç ve Sivas Belediyespor altyapısından yetişen Saadet Güler'i kadrosuna kattı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık, Antrenör Doğan Ardahanlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Irmak ile sporcular katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hakan Genç, transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezonda Kadınlar 1. Ligi'nde ilimizi temsil edecek Sivas Belediyespor hentbol takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. 2021-2022 hentbol sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde inşallah başarılı olacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız antrenmanlara başladı. Aralıksız lige hazırlanıyorlar. Takımımıza da yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı'nda 4 transfer birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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