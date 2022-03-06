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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Artvin 7 Mart'ı konuk etti.

ARTVİN (İHA) - Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Artvin 7 Mart'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 46-18 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 25-7 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 28 sayı farkla 46-18 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Sivas Belediyesporlu sporcular büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve çok sayıda hentbolseverler takip etti.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 23'e çıkartarak 2. sırada yer aldı. Artvin temsilcisi ise 4 puanla son sırada kaldı. - SİVAS

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hentbol, Artvin, Sivas, Mart, Spor, Haberler

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