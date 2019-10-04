Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında
Sivas'ı Bayan Hentbol 1. Liginde temsil eden Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın ligin ikinci karşılaşmasına çıkacak.
Sivas'ı Bayan Hentbol 1. Liginde temsil eden Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın ligin ikinci karşılaşmasına çıkacak.
Deplasmanda Antalya takımlarından Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü'ne konuk olacak olan yeşil-beyazlı takım maçtan galibiyetle ayrılıp ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Yarın Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor Spor Kulübü arasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka Süleyman Evcilmen Spor Salonunda oynanacak.
Karşılaşma öncesinde Sivas Belediyespor 2 puanla dördüncü, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ise 0 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. - SİVAS