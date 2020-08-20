Sivas Belediyespor, günde çift idmanla lige hazırlanıyor TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip idmanını çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA