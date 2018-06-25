Sivas Belediyespor Futbol Yaz Okulu Başladı

Sivas Belediyespor'da kayıtların tamamlanmasıyla futbol yaz okulu başladı.

Geçtiğimiz hafta kayıtların alınmasıyla birlikte minik sporculara kapılarını açan Sivas Belediyespor, haftanın 5 günü saat 09.00-12.00 arasında futbol kursları düzenleyecek.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen futbol yaz okuluna farklı mahallelerden ücretsiz servis olanağı sağlanıyor. Ayrıca minik sporcuların tüm malzemeleri Belediyespor tarafından karşılanıyor. Yapılan antrenmanlara veliler de yoğun ilgi gösteriyor.

Bu sene düzenlenen futbol yaz okuluna ilginin geçen yıllara göre daha fazla olduğunu kaydeden Altyapı Koordinatörü Murat Küçükyazıcı; "Yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklarla tanışmalarını önlemek ve onları spora yönlendirmek amacıyla düzenlediğimiz futbol yaz okulu üç ay boyunca devam edecek." dedi. - SİVAS