Sivas Belediyespor, Futbol Yaz Okulu Açacak

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'un bu yıl da futbol yaz okulu açacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2007-2010 doğumlu çocukların katılabileceği futbol yaz okuluna kayıtlar, 23 Haziran'a kadar devam edecek.

Çocuklarını futbol yaz okuluna kayıt ettirmek isteyen veliler, Sivas Belediyespor'un Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'ne gelerek işlem yaptırabilecek.

Çocukları çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlenecek futbol yaz okulunda, öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sunulacak ve spor malzemeleri verilecek.