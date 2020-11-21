Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
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Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

21.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:10
Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bolümde ise orta şut çalışması ile çift kale maç yaptı.

İdmanı Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç de takip etti.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor, 24 Kasım Salı günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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