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Sivas Belediyespor, Fatih Çolak'la yeniden anlaştı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor stoper Fatih Çolak ile yeniden anlaştı.

Sivas Belediyespor, Fatih Çolak'la yeniden anlaştı
25.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:29

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor stoper Fatih Çolak ile yeniden anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar iç transferde sözleşmesi sona eren stoper mevkiinde oynayan başarılı futbolcu Fatih Çolak'ı yeniden renklerine bağladı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, "2019 - 2020 Futbol sezonunda Sivas Belediyespor forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren stoper mevkiinde görev yapan Fatih Çolak 2020 -2021 futbol sezonu için takımımızla yeniden anlaşma sağladı. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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