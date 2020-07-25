Sivas Belediyespor, Fatih Çolak'la yeniden anlaştı TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor stoper Fatih Çolak ile yeniden anlaştı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor stoper Fatih Çolak ile yeniden anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar iç transferde sözleşmesi sona eren stoper mevkiinde oynayan başarılı futbolcu Fatih Çolak'ı yeniden renklerine bağladı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, "2019 - 2020 Futbol sezonunda Sivas Belediyespor forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren stoper mevkiinde görev yapan Fatih Çolak 2020 -2021 futbol sezonu için takımımızla yeniden anlaşma sağladı. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA