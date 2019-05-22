Sivas Belediyespor Evinde Daha Başarılı

TFF 2. Lig'i 44 puanla 9. sırada tamamlayan Sivas Belediyespor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik çizdi ve evinde bu sezon 32 puan topladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş yönetimindeki Sivas Belediyespor, bu sezon iç sahada yaptığı 17 lig maçında 9 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında rakip fileleri 36 kez havalandıran yeşil-beyazlı ekip, kalesinde de ise 21 gol gördü. Sivas temsilcisi, evinde Bandırmaspor, Anadolu Selçukspor, Darıca Gençlerbirliği, Tarsus İdmanyurdu, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor, Karagümrük, Kahraman Maraşspor ve Etimesgut Belediyespor'u mağlup ederken, Menemen Belediyespor'a 3-2, Zonguldak Kömürspor'a 4-1 ve Pendikspor'a 2-1 yenilmişti.

Deplasmanda kötü grafik

Evinde 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puan toplayan Sivas Belediyespor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada yaptığı 17 maçın 3'ünden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ve 11'inden ise mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlılar, 12 puan toplayabildi. Deplasmanda Sivas Belediyespor, 17 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 32 gole engel olamadı. - SİVAS

Kaynak: İHA