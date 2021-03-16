Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır

16.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:33
Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır

Sivas Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 29. hafta maçında Ankara deplasmanın da Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Sağnak yağmur altında gerçekleşen antrenman hafif tempolu koşuyla başlayarak jenerasyon çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip daha sonra taktik antrenmanı ile çalışmasını sonlandırdı.

Sivas Belediyespor 18 Mart 2021 Perşembe günü oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçı için yarın sabah karayolu ile Ankara'ya gidecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır
Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır
Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:33:51. #1.15#
title