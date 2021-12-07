Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 17. haftasında Diyarbekirspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenman ile bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra şut ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar idmanı çift kale maçla tamamladı. Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Diyarbekirspor ile Sivas Belediyespor 12 Aralık Pazar günü saat 13.00'da Diyarbakır Stadyumunda karşılaşacak. - SİVAS