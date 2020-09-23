Sivas Belediyespor'dan erteleme açıklaması
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Sivas Belediyespor'dan erteleme açıklaması

23.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:23
Sivas Belediyespor'dan erteleme açıklaması

Sivas Belediyespor Kulübü, ertelenen Bayburt İl Özel İdare maçı ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Sivas Belediyespor Kulübü, ertelenen Bayburt İl Özel İdare maçı ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare maçı konuk ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Sivas Belediyespor Kulübü ise konu ile ilgili resmi açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 2. haftasında Bayburt Özel İdarespor ile kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmamız, rakip takım Bayburt Özel İdarespor yapılan Covid-19 testi sonucu sporcuların pozitif çıkması sebebiyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabakamız TFF tarafından ileriki günlerde belirlenecek bir tarihte oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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