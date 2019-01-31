Sivas Belediyespor'da Transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Bandırmaspor'dan golcü oyuncu Ömer Faruk Ermeç'i renklerini bağladı.

Sivas Belediyespor'da Transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Bandırmaspor'dan golcü oyuncu Ömer Faruk Ermeç'i renklerini bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp 2. başkanı Ali İzgi, altyapı sorumlusu Kenan Karataş, ferdi sporlar ve tesis sorumlusu Osman Yılmaz ile futbolcu Ömer Faruk Ermeç katıldı.

Ermeç, kariyerinde Afjet Afyonspor, Karaköprü, Kırıkkalespor ve Bandırmaspor formalarını giydi.

Öte yandan, Sivas Belediyespor'dan Kahramanmaraşspor'a transfer edilen Fatih Çıplak ise kulüp tesislerinde yönetim, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Kaynak: AA
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