Sivas Belediyespor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor ile 4 Aralık'ta yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde sahasında dün Buğsaşspor ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi kupada Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden başlattı.

Antrenman, teknik direktör Özer Karadaş yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Sivas temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor-Trabzonspor maçı 4 Aralık saat 13.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.