Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
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Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 14. haftasında konuk edeceği Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı.

NİĞDE (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 14. haftasında konuk edeceği Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarına başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla Niğde maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas Belediyespor ile Niğde Anadolu FK arasında 21 Kasım Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'te başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da, Niğde Anadolu FK maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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