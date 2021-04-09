Sivas Belediyespor'da Konya mesaisi

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 33. haftasında Konya deplasmanında karşılaşacağı Karatay Termal 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 33. haftasında Konya deplasmanında karşılaşacağı Karatay Termal 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman koşuyla başlayıp, dar alanda pas ve şut çalışması ile devam etti. İdman yapılan taktik çalışması ile sona erdi.

Sivas Belediyespor, yarın sabah karayolu ile Konya'ya gidecek ve bu kentte kampa girecek.

1922 Konyaspor - Sivas Belediyespor karşılaşması, 11 Nisan Pazar günü saat 15.00'de Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak. Müsabakayı, Uşak bölgesi hakemi Veli Karakaya yönetecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı