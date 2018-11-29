Sivas Belediyespor'da Hedef 3 Puan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 15. haftasında sahasında Buğsaşspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas temsilcisi, Buğsaşspor maçının hazırlıklarını Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde teknik direktör Özer Karadaş yönetiminde sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Karadaş, ligde geride kalan haftalarda oynadıkları maçlarda rakipleri ile başa baş, bazen de üstün olmalarına rağmen, talihsiz bir şekilde kazanamadıklarını belirterek, Buğsaşspor karşısında bunu telafi etmeyi arzuladıklarını ifade etti. Buğsaşspor maçını taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini aktaran Karadaş, ligdeki kötü gidişatı da sonlandırmayı arzuladıklarını belirtti.