Sivas Belediyespor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Sivas Belediyespor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

Sivas Belediyespor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti
09.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:35

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor futbolcuları, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Ağustos'ta başlayan Sivas Belediyespor'da, yeni transferler ile birlikte kadroda yer alan diğer futbolculara kulübün sağlık sponsoru olan Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Kontrole giren futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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