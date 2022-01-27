Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, hafta sonu sahasında Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, hafta sonu sahasında Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. hafta maçında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, topla çalışma yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı

Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı

Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı

Sivas Belediyespor'da Etimesgut maçı hazırlığı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sivas, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title