Sivas Belediyespor'da Bodrumspor mesaisi
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Sivas Belediyespor'da Bodrumspor mesaisi

21.03.2021 19:20 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:25
Sivas Belediyespor'da Bodrumspor mesaisi

Sivas Belediyespor, çarşamba günü evinde Bodrumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivas Belediyespor, çarşamba günü evinde Bodrumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2. Lig Kırmızı Grup'ta 30. hafta maçında Muğla temsilcisi Bodrumspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yapılan idman koşuyla başladı. Daha sonra antrenman koordinasyonlu ısınma, aerobik hareketleri ve taktik çalışması ile devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Bodrumspor mesaisi
Sivas Belediyespor'da Bodrumspor mesaisi
Sivas Belediyespor'da Bodrumspor mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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