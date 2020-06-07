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Sivas Belediyespor'da başkanlığa Hakan Genç seçildi

Sivas Belediyespor Kulübü olağan genel kurul toplantısı, Sivas Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Sivas Belediyespor'da başkanlığa Hakan Genç seçildi
07.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:23

Sivas Belediyespor Kulübü olağan genel kurul toplantısı, Sivas Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, ASFK Başkanı Zeki Ekici, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Yönetim ve denetim kurulu raporları ile gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada, Hakan Genç, Sivas Belediyespor'un başkanı seçildi.

Toplantıda konuşan yeni başkan Hakan Genç, "Bayrağı en iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor ve Sivas Belediyespor sultan şehrimizin en büyük marka değerleri. Hedefimiz Sivaslı gençlerin hayallerine hedeflerine değer katan bir kulüp olmak. Kulübümüzün temel felsefesi alt yapımızdan yetişen gençlerimizi hayallerine kavuşturmak. Tüm desteklerimizi Sivaslı gençlere vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Spor Manşet

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