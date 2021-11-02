Sivas Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
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Sivas Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas ve yenileme çalışması yapan yeşil-beyazlılar idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam edecek. Ankaraspor ile Sivas Belediyespor 6 Kasım Cumartesi günü Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç saat 13.00'te başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

Sivas Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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