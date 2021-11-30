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Sivas Belediyespor'da Afyon mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor'da Afyon mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Afyonspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

AFYON (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Afyonspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar idmanı istasyon çalışmaları ile tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı antrenmanla Afyon maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Afyonspor arasında 5 Aralık Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Afyon mesaisi

Sivas Belediyespor'da Afyon mesaisi

Sivas Belediyespor'da Afyon mesaisi

Sivas Belediyespor'da Afyon mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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