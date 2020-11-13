Sivas Belediyespor'da 4 korona virüs vakası
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Sivas Belediyespor'da 4 korona virüs vakası

13.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:45
Sivas Belediyespor'da 4 korona virüs vakası

Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

2. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sivas Belediyespor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid -19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

-İHA-

Sivas Belediyespor'da 4 korona virüs vakası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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