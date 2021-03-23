Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı
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Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı

23.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37
Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yağmur altında yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeşil-beyazlılar idmana koşu ile başladı. Daha sonra 5'e2 top kapma, pas ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, idmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren yeşil-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Bodrumspor yarın saat 12.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadelede Burak Olcar düdük çalacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı
Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı
Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı
Sivas Belediyespor, Bodrumspor maçının taktiğini çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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