Sivas Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xxx), Murat Taşçıkar (xxx), Abdulkadir Döner (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (x), Tunay (xx), Seyid Ahmet (xxx), Ali (xx), Fatih (xx) (Dk.53 Serhat x), Feyyaz (xx), Samet (xx) (Dk. 70 Hakan x), Hüseyin (xxx), Ahmet Arı (xx), Eren (xx), Abdullah Karmil (xx) (Dk.82 Ozan)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan Tetik (x)- Muhammet Aran (xx), Orhan (x), Emre Balak (xx), Abdullah (x) (Dk.72 Mehmet x), Erkan (x), Emre Şahin (xxx) (Dk.89 Şaban), Medeni (x), Agah Oktay (xx), Erçağ (xxx) (Dk.67 Erhan x), Çağrı (x)

GOLLER: Dk.69 Hüseyin (Sivas Belediyespor), Dk.50 Erçağ (Penaltı), Dk.76 Emre Şahin (Bodrum Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ahmet Arı (Sivas Belediyespor), Emre Balak, Muhammed Birkan (Bodrum Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücade eden Sivas Belediyespor, ligin 28'nci haftasında sahasında Bodrum Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibine 2-1 mağlup oldu.

50'nci dakika da Sivas Belediyespor'lu Abdullah ceza sahası içinde rakibi Çağrı'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erçağ kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 0-1

69'uncu dakikada Sivas Belediyespor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Samet'in ortasına yükselen Hüseyin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

76'ncı dakika da ceza sahası içinde topla buluşan Emre Şahin'in şutunda top ağlara gitti. 1-2

Karşılaşma Bodrum Belediyespor'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.

- Avcı