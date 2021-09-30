Sivas Belediyespor, Bayburt maçının taktiğini çalıştı

BAYBURT (İHA) - Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Bayburt Özel İdarespor maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman topla ısınma, çıkış, gol vuruşu ve taktik çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takım, Bayburt Özel İdarespor müsabakası için sabah karayoluyla Bayburt'a hareket edecek. Bayburt Özel İdarespor ile Sivas Belediyespor, Maç 2 Ekim cumartesi günü saat 15.00'te Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS