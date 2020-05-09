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Sivas Belediyespor Başkanı Harun Budaklı: "Aday olmayacağım"

Sivas Belediyespor Başkanı Harun Budaklı:
09.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:57

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Budaklı, "Kulübümüz genel kurul kararı aldı. Genel kurulda tekrar aday olmayacağımı paylaşmak istiyorum" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlardan Sivas Belediyespor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün mevcut başkanı Harun Budaklı ise sosyal medya hesabından genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Budaklı, açıklamasında, "Kıymetli dost, arkadaş ve Sivas kamuoyuna. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulunduğum Sivas Belediyespor Kulübünde yakın tarihte genel kurul yapılması kararı alınmıştır. Şahsım tekrardan genel kurulda aday olmayacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Görevde bulunduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen tüm dost, arkadaş ve Sivas kamuoyuna sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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