Sivas Belediyespor Anadolu Üniversitesi, maçı korona virüs nedeniyle ertelendi
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Sivas Belediyespor Anadolu Üniversitesi, maçı korona virüs nedeniyle ertelendi

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Sivas Belediyespor Anadolu Üniversitesi, maçı korona virüs nedeniyle ertelendi

Hentbol kadınlar Süper Lig'inde yarın oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Kulübü maçı, Sivas temsilcisinde çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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Hentbol kadınlar Süper Lig'inde yarın oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Kulübü maçı, Sivas temsilcisinde çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hentbolu da vurmaya devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig'inde yarın saat 12.30'da oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Kulübü maçı, Sivas ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilimizi temsil eden bayan hentbol takımımızın 3 Nisan 2021 Cumartesi günü (yarın) evinde karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Kulübü ile oynayacağı lig müsabakası oyuncularımızda çıkan Kovid-19 PCR testinde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Sivas Belediyespor - Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Kulübü müsabakası Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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