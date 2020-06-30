Sivas Belediyespor'a Covid-19 testi yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a ilk kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a ilk kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Aile Toplum Merkezi'nden gelen ekipler, Sivas Belediyespor A takımının testlerini yaptı. 18 Temmuz'da başlayacak lig maçları öncesinde A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe ve tesislerde görevli olan personeller ilk kez yeni tip korona virüs testinden geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA