Sivas Belediyespor: 4-0

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk CurbayFENERBAHÇE: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner (Dk. 46 Novak), Ozan (Dk. 46 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 76 Eyüp), Ferdi, Ömer Faruk (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)SİVAS BELEDİYESPOR: Necati, Fatih (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

FENERBAHÇE: Altay , Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner (Dk. 46 Novak), Ozan (Dk. 46 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 76 Eyüp ), Ferdi, Ömer Faruk (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)

SİVAS BELEDİYESPOR: Necati, Fatih (Dk. 87 Murat), Furkan, Abdulkadir, Muhsin, Mustafa Aydın (Dk. 46 Ali Say), Şefki (Dk. 67 Muhammet Mustafa), Cumhur, Ozan (Dk. 67 Abdullah), Emre (Dk. 67 Volkan), Mustafa TürkGOLLER: Dk. 41 ve Dk. 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Fatih, Ozan ( Sivas Belediyespor) - Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek 5'inci tura çıktı.41'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde Thiam'ın kafa vuruşu gol oldu: 1-0.İlk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı.63'üncü dakikada ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla Ferdi, sıfıra inerek yerden pasında Pelkas, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.68'inci dakikada ceza yayının sol tarafında topu kapan Thiam, topu uzak direğe gönderdi ve takımını 3 farkla öne geçirdi: 3-0.73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye gönderdiği topta Ademi'nin vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER