Sivas Belediyespor: 4-0
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Sivas Belediyespor: 4-0

24.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:07
Sivas Belediyespor: 4-0

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk CurbayFENERBAHÇE: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner (Dk. 46 Novak), Ozan (Dk. 46 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 76 Eyüp), Ferdi, Ömer Faruk (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)SİVAS BELEDİYESPOR: Necati, Fatih (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

FENERBAHÇE: Altay, Uğur Kaan, Serdar, Sadık, Caner (Dk. 46 Novak), Ozan (Dk. 46 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 76 Eyüp), Ferdi, Ömer Faruk (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)

SİVAS BELEDİYESPOR: Necati, Fatih (Dk. 87 Murat), Furkan, Abdulkadir, Muhsin, Mustafa Aydın (Dk. 46 Ali Say), Şefki (Dk. 67 Muhammet Mustafa), Cumhur, Ozan (Dk. 67 Abdullah), Emre (Dk. 67 Volkan), Mustafa TürkGOLLER: Dk. 41 ve Dk. 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Fatih, Ozan (Sivas Belediyespor) - Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek 5'inci tura çıktı.41'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde Thiam'ın kafa vuruşu gol oldu: 1-0.İlk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı.63'üncü dakikada ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla Ferdi, sıfıra inerek yerden pasında Pelkas, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.68'inci dakikada ceza yayının sol tarafında topu kapan Thiam, topu uzak direğe gönderdi ve takımını 3 farkla öne geçirdi: 3-0.73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye gönderdiği topta Ademi'nin vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER

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