Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında yarın Somaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında yarın Somaspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar antrenmanı taktik çalışmaları ile tamamladı. Sivas Belediyespor, Somaspor maçını kazanıp ligdeki istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor.

Somaspor ile Sivas Belediyespor arasında yarın Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 14.30'da başlayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

Sivas Belediyespor 3 puana odaklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title