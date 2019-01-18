Sivas Belediyespor 2. Yarıya Hazır

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Pendikspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Özer Karadaş, Pendikspor karşısında saha ve seyirci avantajını iyi değerlendirerek güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.



Devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların yerine takviye yapıldığını belirten Karadaş, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyespor'a yeni katılan futbolcular kısa sürede uyum sağladı. Bu da bizleri memnun etti. Pendikspor karşılaşmasına 3 futbolcumuzdan yoksun çıkacağız. Sakatlıkları devam eden Murat Cömert, Alpay Koçaklı, Aykut Emre Yakut bu maçta forma giyemeyecek. Pendikspor karşısında iyi mücadele edip maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız pazar günü oynanacak bu karşılaşmada bizi yalnız bırakmasın."

Sivas Belediyespor - Pendikspor karşılaşması, 20 Ocak Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda saat 13.00'te oynanacak.

Kaynak: AA