Sivas Belediyespor: 2-1

17.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:03

STAT: Gençlik Merkezi

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Ozan Bileyci, Barkın Güdü, Samet ÖzkulBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet - Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir, Ömer Yıldız (Dk.76 Cihan), Serdar (Dk.46 Fırat), Cengizhan, Selim (Dk.46 İzzet), Hebat, MurathanSİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah - Safa, Ercüment, Mustafa Aydın (Dk.86 Mustafa Aydoğdu), Gencay, Burak (Dk.69 Osman), Serkan, Kerem, Şevki (Dk.56 Mehmet), Ömer Faruk Ermeç, FatihGOLLER: Dk. 51 İzzet, Dk.63 Fırat (Birevim Elazığspor) - Dk.10 Ömer Faruk Ermeç (P) (Sivas Belediyespor) SARI KARTLAR: Onur, Murat, İzzet, Fırat (Birevim Elazığspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'ncü hafta karşılaşmasında Birevim Elazığspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.10'uncu dakikada ceza sahası içinde Ercüment, Onur tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ömer Faruk Ermeç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.28'inci dakikada Cengizhan'ın sol kanattan sert şutunu kaleci Hayrullah kurtardı.51'inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambolde İzzet, topa dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.63'üncü dakika savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Fırat kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1.Karşılaşma Birevim Elazığspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.- Elazığ