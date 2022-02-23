Sivas Belediyespor: 1-0

BODRUM, MUĞLA (DHA) -

STAT: Bodrum İlçe

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Bodrumspor, evinde en yakın rakiplerinden Sivas Belediyespor engelini tek golle aştı: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın golünü 81'inci dakikada oyuna sonradan giren tecrübeli forvet Burhan Eşer attı. Grupta son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Bodrumspor, bu sonuçla puanını 50 yaparak 3'üncü sıraya tırmandı. Sivas Belediyespor ise 48 puanla 4'üncülüğe geriledi.