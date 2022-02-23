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Sivas Belediyespor: 1-0

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Spor
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Sivas Belediyespor: 1-0

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Serhat Sağır (xx), Çağrı Ateş (xx)BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Üzeyir (xx), Onur (xxx), Süleyman Özdamar (xxx), Cenk (xx), Yekta (xxx) (Dk. 88 Halil İbrahim), Samet (xx), Süleyman Güneş (xx), Erdem (x) (Dk. 65 Burhan Eşer xxx), Bahadır (x) (Dk.

BODRUM, MUĞLA (DHA) -

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Serhat Sağır (xx), Çağrı Ateş (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Üzeyir (xx), Onur (xxx), Süleyman Özdamar (xxx), Cenk (xx), Yekta (xxx) (Dk. 88 Halil İbrahim), Samet (xx), Süleyman Güneş (xx), Erdem (x) (Dk. 65 Burhan Eşer xxx), Bahadır (x) (Dk. 65 Celal xx), Berk İsmail (x) (Dk. 57 Seçkin xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz (x) - Gökhan (xx), Uğur (x), Yasin (x) (Dk. 83 Doğan), Alpay (x) (Dk. 72 Yücel x), Oğuzhan Bozkurt (x) (Dk. 72 Mustafa Aydın x), Ozan (x) (Dk. 90 Doğancan), Furkan (xx), Eşref (xx), Abdullah (xx), Enes Yılmaz (x)

GOL: Dk. 81 Burhan Eşer (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Uğur, Yasin (Sivas Bld), Samet, Oğuzhan Bozkurt (Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışına ortak olan Bodrumspor, evinde en yakın rakiplerinden Sivas Belediyespor engelini tek golle aştı: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın golünü 81'inci dakikada oyuna sonradan giren tecrübeli forvet Burhan Eşer attı. Grupta son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Bodrumspor, bu sonuçla puanını 50 yaparak 3'üncü sıraya tırmandı. Sivas Belediyespor ise 48 puanla 4'üncülüğe geriledi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor

Serhat Sağır, Burhan Eşer, Ali Türkan, Bodrum, Spor, Haberler

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