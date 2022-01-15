Sivas Belediyespor: 0-2

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Caner Eroğlu (xx), Şeyhmus Baysal (xx)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Turgutluspor, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı. Evinde zirve mücadelesi veren Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelen Turgutluspor, ilk yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Konuk Sivas Belediyespor 40'ıncı dakikada Alpay ile öne geçti. Alpay bir dakika sonra kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Bu sonuçla Turgutluspor 22 puanda kaldı, Sivas Belediyespor ise 37 puana yükseldi.

90+1'inci dakikada Emirhan'ın pasında Sinan ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, top direğin üstünden az farkla auta gitti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri